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Краткое,описание розы
Русский язык
Краткое,описание розы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Колючая на ощупь, нежная, бархатная, белая(красная), зелёная
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