Как сделать лепестки ромашек

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Как сделать лепестки ромашек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если из бумаги, то согни лист А4 пополам и вырежи что то типо овала, только под конец не закругляй
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