Вырабатываемая гидроэлектростанции полезная мощность равна 60 МВт, при этом каждая минута с ее плотины высотой 30метров падает вода массой 15 т каков кпд гидроэлектростанции
Физика
Вырабатываемая гидроэлектростанции полезная мощность равна 60 МВт, при этом каждая минута с ее плотины высотой 30метров падает вода массой 15 т каков кпд гидроэлектростанции
Ответ(ы):
Гость:
N=Aполезная/Апотраченная Аполезная = 60*10^6 Вт Апотраченная=F*S=mg*S=15*10^3*g*30=4,5*10^6 n=60*10^6/4,5*10^6=13,3 %
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