Вырабатываемая гидроэлектростанции полезная мощность равна 60 МВт, при этом каждая минута с ее плотины высотой 30метров падает вода массой 15 т каков кпд гидроэлектростанции

Физика

Вырабатываемая гидроэлектростанции полезная мощность равна 60 МВт, при этом каждая минута с ее плотины высотой 30метров падает вода массой 15 т каков кпд гидроэлектростанции

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