Проверь чеки, исправь ошибки. хлеб 33, сок 47, молоко 26. итого 96; мясо 267, овощи 175, фру??ты 208, рыба 183. итого 733
Математика
Проверь чеки, исправь ошибки. хлеб 33, сок 47, молоко 26. итого 96; мясо 267, овощи 175, фру??ты 208, рыба 183. итого 733
Ответ(ы):
Гость:
1 будет итог 106 руб. 2 будет 833 итог руб
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