Определитель скорость звука в воде если источник колеблющийся с переодом 0.002 с во??буждает в воде волны длиной 2.9 м

Физика
Определитель скорость звука в воде если источник колеблющийся с переодом 0.002 с во??буждает в воде волны длиной 2.9 м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: λ = 2,9 м; T=0,002 с. λ = V*T; это значит что V = λ/T = 2.9/0.002 = 1450 м/с
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