Определитель скорость звука в воде если источник колеблющийся с переодом 0.002 с во??буждает в воде волны длиной 2.9 м

Физика

Определитель скорость звука в воде если источник колеблющийся с переодом 0.002 с во??буждает в воде волны длиной 2.9 м

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