Летит- жужжи а сядет -молчит

Биология
Летит- жужжи а сядет -молчит
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Гость:
Муха, комар, оса, пчела и так далее
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