3 глагола к слову справедливость

Обществознание
3 глагола к слову справедливость
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Решать, выбирать, высказывать
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