Сочинение на тему - " Мои лучшие каникулы"

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Сочинение на тему - " Мои лучшие каникулы"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прости но это твои каникулы. Напиши как ты ездил(а) там на море, отдыхал(а) или гулял(а) с друзьями ездил(а) в деревню.Или целыми днями сидел(а) дома -.- .Вообщем если не где не был(а) фантазируй ;)
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