Найди значения выражений 6524 часа 2 минут плюс 37 часа 8 минут умножить на 63

Математика
Найди значения выражений 6524 часа 2 минут плюс 37 часа 8 минут умножить на 63
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6524 ч 2 мин +37 ч 8 мин =6561 ч 10 мин 6561 ч 10 мин * 63=4105 ч 33 мин
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