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Найди значения выражения а×2приа=231,
Математика
Найди значения выражения а×2приа=231,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А * 2 если А равно 231, то 231 * 2 равно 462.
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