Какой части речи выражено слово-вместе
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Какой части речи выражено слово-вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово вместе это наречие
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