Звуко буквенный анализ слова пальто 4 класс
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Звуко буквенный анализ слова пальто 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П-[п] солг. тв. глух. а-[а] гл.безуд. ль-[л'] согл . мягк . зв. т-[т] согл. тв. глух. о-[о] гл. уд. 6 букв 5 звуков
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