Подчеркните словосочетания весенний день,медленно ехать,вкусно и полезно,издавать журнал,писать письмо,все замолчали,написать сочинение,наступает ночь,сделать красиво,многонациональные государства,в продолжении дня
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Подчеркните словосочетания весенний день,медленно ехать,вкусно и полезно,издавать журнал,писать письмо,все замолчали,написать сочинение,наступает ночь,сделать красиво,многонациональные государства,в продолжении дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
весенний день, медленно ехать, вкусно и полезно (не словосоч.), издавать журнал, писать письмо, все замолчали (не словосоч.), написать сочинение, наступает ночь (не словосоч.), сделать красиво, многонациональные государства, в продолжении дня (не словосоч.)
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