Подчеркните словосочетания весенний день,медленно ехать,вкусно и полезно,издавать журнал,писать письмо,все замолчали,написать сочинение,наступает ночь,сделать красиво,многонациональные государства,в продолжении дня

Гость: Гость:

весенний день, медленно ехать, вкусно и полезно (не словосоч.), издавать журнал, писать письмо, все замолчали (не словосоч.), написать сочинение, наступает ночь (не словосоч.), сделать красиво, многонациональные государства, в продолжении дня (не словосоч.)