Подчеркните словосочетания весенний день,медленно ехать,вкусно и полезно,издавать журнал,писать письмо,все замолчали,написать сочинение,наступает ночь,сделать красиво,многонациональные государства,в продолжении дня

Русский язык
Подчеркните словосочетания весенний день,медленно ехать,вкусно и полезно,издавать журнал,писать письмо,все замолчали,написать сочинение,наступает ночь,сделать красиво,многонациональные государства,в продолжении дня
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
весенний день, медленно ехать, вкусно и полезно (не словосоч.), издавать журнал, писать письмо, все замолчали (не словосоч.), написать сочинение, наступает ночь (не словосоч.), сделать красиво, многонациональные государства, в продолжении дня (не словосоч.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Особенности броуновского движения
Ответить
Русский язык
Срочно !! Садовник морфологический разбор слова Заранее спасибо !!
Ответить
Биология
Назовите основные отличительные признаки представителей гидроидных,сцифоидных ??едуз и каралловых полипов
Ответить
Математика
Из одного пункта в противоположные направлениях выехали две автомашины со скоростями 60км/ч и 80км/ч. Через сколько часов расстояние между ними буд...
Ответить
Английский язык
Wat was the weather like
Ответить