Особенности броуновского движения

Физика
Особенности броуновского движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие частички движутся из-за того что постоянно друг с другом сталкиваются
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