Особенности броуновского движения
Физика
Особенности броуновского движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие частички движутся из-за того что постоянно друг с другом сталкиваются
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