Срочно !! Садовник морфологический разбор слова Заранее спасибо !!
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Срочно !! Садовник морфологический разбор слова Заранее спасибо !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сад-корень ов-суффикс ник-окончание садов-основа
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