Wat was the weather like

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Wat was the weather like
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Автор: Гость
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Гость:
Какая сейчас погода- перевод
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