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Х+1960=5000 как решить
Математика
Х+1960=5000 как решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000-1960=3040 пвогаеосгима
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