Помогите морфологические разбор слов Делимся. Сообщаем. Составляем. Изображаем. Рисуем.
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Помогите морфологические разбор слов Делимся. Сообщаем. Составляем. Изображаем. Рисуем.
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Начальная форма: ДЕЛЮСЬ Часть речи: Глагол (личная форма) Грамматика: Изъявительное наклонение, настоящее время, 1 лицо, единственное число, непереходный, несовершенный вид Начальная форма: СООБЩАЕМ Часть речи: Причастие (краткое) Грамматика: Единственное число, мужской род, страдательный залог, настоящее время, несовершенный вид Начальная форма: СОСТАВЛЯЕМ Часть речи: Причастие (краткое) Грамматика: Единственное число, мужской род, страдательный залог, настоящее время, несовершенный вид Начальная форма: ИЗОБРАЖАЕМ Часть речи: Причастие (краткое) Грамматика: Единственное число, мужской род, страдательный залог, настоящее время, несовершенный вид Начальная форма: РИСУЕМ Часть речи: Причастие (краткое) Грамматика: Единственное число, мужской род, страдательный залог, настоящее время, несовершенный вид
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