В 2 коробках было по 10 конфет. Из 1 коробки взяли несколько конфет, а из 2 взяли столько, сколько осталось в 1 коробке. Сколько конфет осталось в обеих коробках?

Математика
В 2 коробках было по 10 конфет. Из 1 коробки взяли несколько конфет, а из 2 взяли столько, сколько осталось в 1 коробке. Сколько конфет осталось в обеих коробках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, ну я возможно чего-то не понимаю, но по-моему, сюда подойдет любое значение от 1 до 9. Если из первой взяли 1 (осталось 9), то из второй взяли 9 Если из первой взяли 3 (осталось 7), то из второй взяли 7 Логично Было бы логично добавить сюда еще одно какое-то условие, которое бы ограничивало нас в подборе нужного значения
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