В 2 коробках было по 10 конфет. Из 1 коробки взяли несколько конфет, а из 2 взяли столько, сколько осталось в 1 коробке. Сколько конфет осталось в обеих коробках?

Гость: Гость:

Нет, ну я возможно чего-то не понимаю, но по-моему, сюда подойдет любое значение от 1 до 9. Если из первой взяли 1 (осталось 9), то из второй взяли 9 Если из первой взяли 3 (осталось 7), то из второй взяли 7 Логично Было бы логично добавить сюда еще одно какое-то условие, которое бы ограничивало нас в подборе нужного значения