Нужно решить систему уравнения. Тупооооостььььь Помогитеееее

Гость: Гость:

1) x+4>= -4.5 x+4<=0 . x>= -0.5 x<= -4 Отмечаешь на координатной прямой эти точки и выделяешь больше и меньше штрихами в определённую сторону Ответ: x(принадлежит) (-бесконечность; -4] и [4; + бесконечность) 2) x+3>= -2 x+1,1>= 0 . x>= -5 x>= -1,1 Отмечаешь на координатной прямой эти точки и выделяешь больше "-5" и через точку -1,1 до бесконечности штрихами в определённую сторону. Ответ: x(принадлежит) [-5; + бесконечность). Если что, мы не выделяем точку -1,1 потому что она закрашена. Если бы точка была не закрашена то мы бы писали ещё и вторую скобку