Помогите пожалуйста написать программу в паскале

Информатика
Помогите пожалуйста написать программу в паскале
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