В чем различия в серверовке празнечного и повседневного стола,? срочно,пожалуйста.

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Во время праздничной сервировки салфетки из льняной ткани, и их кладут на закусочную тарелку, хлеб в хлебницах размещают на противоположные концы стола, а в обыденной сервировке салфетки из другой ткани, и располагаются справа от тарелки около ножа и ложки, а хлеб размещают на середине стола в корзинке(обязательно разрезанный ранее). Тарелки и приборы размещаются одинаково в обеих сервировках.