Майстер за 8 годин виготовив 48 деталей, а учень за 4 години 8 таких деталей. У скільк?? разів більше деталей виготовлено за одну годину майстер ніж учень.
Математика
Майстер за 8 годин виготовив 48 деталей, а учень за 4 години 8 таких деталей. У скільк?? разів більше деталей виготовлено за одну годину майстер ніж учень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48÷8=6(д)-майстер за 1 год; 2)8÷4=2(д)-учень за 1 год; 3)6÷2=3(рази)-більше. Відповідь:У 3 рази більше деталей виготовив майстер за 1 годину,ніж учень.
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