Майстер за 8 годин виготовив 48 деталей, а учень за 4 години 8 таких деталей. У скільк?? разів більше деталей виготовлено за одну годину майстер ніж учень.

Математика

Майстер за 8 годин виготовив 48 деталей, а учень за 4 години 8 таких деталей. У скільк?? разів більше деталей виготовлено за одну годину майстер ніж учень.

Автор: Гость