Помогите пожалуйста 1 задачу решить *желательно с объяснением*

Гость: Гость:

Если я не ошибаюсь: 1. Если считать, что начало линии на графике отражающей движения автомобиля - это начало его движения, то: На каком расстоянии от пункта отправления второго автомобиля, они встретились? - 80 км На сколько позже начал движение второй автомобиль? - на 1 час С какой скоростью он двигался? - 40 км/ час 2. Черепаха ползла : - 10 сек *1 см/сек = 10 см -10 сек - 50 см Скорость - 5 см/сек - 5 сек - стояла (путь =0) скорость = 0 - 10 сек - путь - 20 см скорость - 2см/сек ) В пути провела 35 сек. (из них именно ползла - 30 сек) График - в приложенной картинке.