Сколько сюжетов в поэме Руслан и Людмила. Назовите их

Литература
Сколько сюжетов в поэме Руслан и Людмила. Назовите их
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 помоему ну я точно не помню
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