Мне нужна написать 5 сложных предложений

Гость: Гость:

Мама мыла раму. Кошка сидела на окошке. Под окошком росли ромашки. На ромашке сидела букашка. Сашка поймал букашку. Мама мыла раму, а папа в это время смотрел телевизор. Когда кошка сидела на окошке, во дворе лаяла собака. Под окошком росли ромашки, которые поливала Наташка. На ромашке сидела букашка, а под ромашкой прыгал кузнечик. Когда Сашка пытался поймать букашку, она улетела.