Мне нужна написать 5 сложных предложений
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Мне нужна написать 5 сложных предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама мыла раму. Кошка сидела на окошке. Под окошком росли ромашки. На ромашке сидела букашка. Сашка поймал букашку. Мама мыла раму, а папа в это время смотрел телевизор. Когда кошка сидела на окошке, во дворе лаяла собака. Под окошком росли ромашки, которые поливала Наташка. На ромашке сидела букашка, а под ромашкой прыгал кузнечик. Когда Сашка пытался поймать букашку, она улетела.
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