Помогите плиз надо найти литафоры гиперболы олицитворение. сравнение. архаизмы
Литература
Помогите плиз надо найти литафоры гиперболы олицитворение. сравнение. архаизмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафоры: 1. сыплет черемуха снегом (снег подобен цветущим кистям черемухи), 2. колесом за сини горы солнце красное скатилось (солнце подобно колесу). Олицетворения: мороз ходит по улицам, ива плачет около реки. Эпитеты: золотые руки (умелые), яркий голос (запоминающийся, насыщенный). Оценочная лексика: изумительный (положительная оценка), гадкий (отрицательная оценка)
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