Помогите плиз надо найти литафоры гиперболы олицитворение. сравнение. архаизмы

Гость: Гость:

Метафоры: 1. сыплет черемуха снегом (снег подобен цветущим кистям черемухи), 2. колесом за сини горы солнце красное скатилось (солнце подобно колесу). Олицетворения: мороз ходит по улицам, ива плачет около реки. Эпитеты: золотые руки (умелые), яркий голос (запоминающийся, насыщенный). Оценочная лексика: изумительный (положительная оценка), гадкий (отрицательная оценка)