Из деревни простаквашино в деревню сметанино ведут три дороги,а из деревни сметанино в деревню кефирово-2 дороги.сколько различных дорог ведет из простаквашино в кефирово?изобрази эти дороги цветными карандашами

Математика

Из деревни простаквашино в деревню сметанино ведут три дороги,а из деревни сметанино в деревню кефирово-2 дороги.сколько различных дорог ведет из простаквашино в кефирово?изобрази эти дороги цветными карандашами

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