Пожалуйста помогите придумать маленький рассказ с этими словами .яичница, конечн?? ,скучный, пустячный,мощный
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Пожалуйста помогите придумать маленький рассказ с этими словами .яичница, конечн?? ,скучный, пустячный,мощный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня утром мне жутко не хотелось вставать. Конечно я все таки встала, ибо хотела кушать. Я начинала делать яичницу. Первое яйцо хорошо разбилось и приготовилось, аж скучно. Второе яйцо разбилось у меня в руках, ладно, это пустячный случай. Затем я хотела разбить третье яйцо но она упало на пол. Это яйцо разарвалось как мощный сняряд, весь пол был в нем. В итоге я помыла пол и больше не стала рисковать остальными яйцами.
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