Пожалуйста помогите придумать маленький рассказ с этими словами .яичница, конечн?? ,скучный, пустячный,мощный

Гость: Гость:

Сегодня утром мне жутко не хотелось вставать. Конечно я все таки встала, ибо хотела кушать. Я начинала делать яичницу. Первое яйцо хорошо разбилось и приготовилось, аж скучно. Второе яйцо разбилось у меня в руках, ладно, это пустячный случай. Затем я хотела разбить третье яйцо но она упало на пол. Это яйцо разарвалось как мощный сняряд, весь пол был в нем. В итоге я помыла пол и больше не стала рисковать остальными яйцами.