Что такое смесь в биологии??

Биология
Что такое смесь в биологии??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смесь это совокупность двух и более веществ в одном или нескольких соединениях
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