Что такое буддийская культура?

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Что такое буддийская культура?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это скорее религия чем культура.
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