Из одного пункта в противоположные направлениях выехали две автомашины со скоростями 60км/ч и 80км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 560км? Решите по действиям пожалуйста!!!

Математика

Из одного пункта в противоположные направлениях выехали две автомашины со скоростями 60км/ч и 80км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 560км? Решите по действиям пожалуйста!!!

Автор: Гость