Из одного пункта в противоположные направлениях выехали две автомашины со скоростями 60км/ч и 80км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 560км? Решите по действиям пожалуйста!!!

Математика
Из одного пункта в противоположные направлениях выехали две автомашины со скоростями 60км/ч и 80км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет 560км? Решите по действиям пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 + 80 = 140(км/ч) скорость удаления 2) 560 : 140 = 4(ч)  расстояние  между ними будет 560 км         Ответ: через 4 часа
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