Какие из чисел -100; -14,5; -2; -2/3; 0; 10; 15; 20 целых 1/6 являются: а) Натуральными б) Целыми ??) Рациональнымим
Алгебра
Какие из чисел -100; -14,5; -2; -2/3; 0; 10; 15; 20 целых 1/6 являются: а) Натуральными б) Целыми ??) Рациональнымим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 10, 15 б) -100, -2, 0, в) -2/3, -14,5, 20 целых 1/6.
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