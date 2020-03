Как продолжить?(может быть несколько ответов) A)Hi guys, here*s your spaghetti Bolognese B)......................... 1)Thanks a lot 2) Its my pleasure 3)thats very kind of you 4)never mind, sir

Английский язык

Как продолжить?(может быть несколько ответов) A)Hi guys, here*s your spaghetti Bolognese B)......................... 1)Thanks a lot 2) Its my pleasure 3)thats very kind of you 4)never mind, sir

