УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ. На математической карусели, в которой участвовали 43 команды, пер??ую задачу правильно решили 40 команд, вторую — 30 команд, а третью — 20 команд. Какое минимальное число команд, правильно решили все три задачи?

Математика

УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ. На математической карусели, в которой участвовали 43 команды, пер??ую задачу правильно решили 40 команд, вторую — 30 команд, а третью — 20 команд. Какое минимальное число команд, правильно решили все три задачи?

Автор: Гость