УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ. На математической карусели, в которой участвовали 43 команды, пер??ую задачу правильно решили 40 команд, вторую — 30 команд, а третью — 20 команд. Какое минимальное число команд, правильно решили все три задачи?

Математика
УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ. На математической карусели, в которой участвовали 43 команды, пер??ую задачу правильно решили 40 команд, вторую — 30 команд, а третью — 20 команд. Какое минимальное число команд, правильно решили все три задачи?
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Гость:
Ответ: минимальное число команд, решивших задачу - 1.
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