Найдите 2x^2+x+7, где x-корень уравнения (3)^2x+2 + (3)^2x-1 = 28
Математика
Найдите 2x^2+x+7, где x-корень уравнения (3)^2x+2 + (3)^2x-1 = 28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ^ ( 2х + 2 ) + 3 ^ ( 2х - 1 ) = 28 3 ^ 2х • ( 9 + ( 1/3 ) ) = 28 3 ^ 2х = 28 : 9 1/3 3 ^ 2х = 28 : ( 28/3 ) 3 ^ 2х = 3 2х = 1 Х = 1/2 •••••••• 2х^2 + Х + 7 2•( 1/4 ) + ( 1/2 ) + 7 = 1/2 + ( 1/2 ) + 7 = 8 Ответ 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
Во время игры девочка побежала прямолинейно с постоянным ускорением 1,2 метра в се?? квадратных. Определите её путь за первые 5 сек.
Английский язык
Математика
Математика