В чем заключается обязанности и ответственность государства перед гражданами?

Обществознание
В чем заключается обязанности и ответственность государства перед гражданами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну во-первых благополучие граждан. Т.е. чтобы у как можно большего кол-ва людей было жилье, место работы и приличный заработок. Приведя наше государство в пример, можно отметить, что не все эти условия выполняются. Во-вторых, обеспечение бесплатной мед. помощи (поликлиники). Ну и в третьих, образование. Государство обязано обеспечивать образование граждн (дет. сады, школы и универы)
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