В чем заключается обязанности и ответственность государства перед гражданами?

Гость: Гость:

Ну во-первых благополучие граждан. Т.е. чтобы у как можно большего кол-ва людей было жилье, место работы и приличный заработок. Приведя наше государство в пример, можно отметить, что не все эти условия выполняются. Во-вторых, обеспечение бесплатной мед. помощи (поликлиники). Ну и в третьих, образование. Государство обязано обеспечивать образование граждн (дет. сады, школы и универы)