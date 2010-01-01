Найдите а предложениях обращения, расставьте знаки препинания.1)Дождик дождик что ты льёшь, погулять нам не даёшь?!2)Свети нам солнышко свети, не уходи за тучки.3)До свидания зима до свидания!4)Прилетайте птицы к нам.5)Разбегай...
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Найдите а предложениях обращения, расставьте знаки препинания.1)Дождик дождик что ты льёшь, погулять нам не даёшь?!2)Свети нам солнышко свети, не уходи за тучки.3)До свидания зима до свидания!4)Прилетайте птицы к нам.5)Разбегайтесь ручьи растекайтесь лужи вылезайте муравьи после зимней стужи!
Ответ(ы):
Гость:
1) Дождик, дождик, что ты льёшь, погулять нам не даёшь?! 2) Свети нам, солнышко, свети, не уходи за тучки. 3) До свидания, зима, до свидания! 4) Прилетайте, птицы, к нам. 5) Разбегайтесь, ручьи, растекайтесь, лужи, вылезайте, муравьи, после зимней стужи! Если во всех предложениях обращение, то так
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