Найдите а предложениях обращения, расставьте знаки препинания.1)Дождик дождик что ты льёшь, погулять нам не даёшь?!2)Свети нам солнышко свети, не уходи за тучки.3)До свидания зима до свидания!4)Прилетайте птицы к нам.5)Разбегай...

Гость: Гость:

1) Дождик, дождик, что ты льёшь, погулять нам не даёшь?! 2) Свети нам, солнышко, свети, не уходи за тучки. 3) До свидания, зима, до свидания! 4) Прилетайте, птицы, к нам. 5) Разбегайтесь, ручьи, растекайтесь, лужи, вылезайте, муравьи, после зимней стужи! Если во всех предложениях обращение, то так