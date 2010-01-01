В 1 канистре в 5 раз больше бензина чем во второй. Сколько бензина в каждой канистре если вместе 55л. Как узнать? Помогите

Математика
В 1 канистре в 5 раз больше бензина чем во второй. Сколько бензина в каждой канистре если вместе 55л. Как узнать? Помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х  (л) - во второй канистре 5х (л) - в первой канистре Всего 55л х+5х=55 6х=55 х=55:6 х=9,17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какой дворец построенный при Алексее Михайловиче , был разобран в 178 веке и восста??овлен в 2010 году
Ответить
Русский язык
Какой твёрдый звук, не имеет парного мягкого а) [х] б) [л] с) [ц] д) [к] е) [б]
Ответить
Математика
Какие числа имеют модуль равный -1/3
Ответить
Математика
У Миши 51 руб. У Кати 43 руб. часть денег они потратили причем Катя потратила столько сколько осталось у Миши а у него осталось 15 руб. сколько ден...
Ответить
Алгебра
Найдите размах для выбоки, заданной рядом 4; 8; 9; 3; 2; 3; 2; 11
Ответить