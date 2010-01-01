В 1 канистре в 5 раз больше бензина чем во второй. Сколько бензина в каждой канистре если вместе 55л. Как узнать? Помогите
Математика
В 1 канистре в 5 раз больше бензина чем во второй. Сколько бензина в каждой канистре если вместе 55л. Как узнать? Помогите
Ответ(ы):
Гость:
Х (л) - во второй канистре 5х (л) - в первой канистре Всего 55л х+5х=55 6х=55 х=55:6 х=9,17
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