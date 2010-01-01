В 1 канистре в 5 раз больше бензина чем во второй. Сколько бензина в каждой канистре если вместе 55л. Как узнать? Помогите

Математика

В 1 канистре в 5 раз больше бензина чем во второй. Сколько бензина в каждой канистре если вместе 55л. Как узнать? Помогите

Автор: Гость