Выполните умножение: а) 3х * ( х - 2 ) б) х^2 y^2 * ( х+2у)
Алгебра
Выполните умножение: а) 3х * ( х - 2 ) б) х^2 y^2 * ( х+2у)
Ответ(ы):
Гость:
А) 3x ( х в квадрате) - 6х
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