Что такое рабовладельческий строй и его признаки? 5 класс
История
Что такое рабовладельческий строй и его признаки? 5 класс
Ответ(ы):
Гость:
Рабовладе́льческий строй (рабский строй) — общественно-экономическая формация, основанная на рабстве, характерна для государств древнего мира и неразвитых государств более поздних времён, например, социалистически-коммунистических (СССР, Северная Корея, etc).
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