Ребят помогите Сейчас!) Назови пять дней, не употребляя чисели названия дней нед??ли. Срочно)))

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Ребят помогите Сейчас!) Назови пять дней, не употребляя чисели названия дней нед??ли. Срочно)))

Автор: Гость