Ребят помогите Сейчас!) Назови пять дней, не употребляя чисели названия дней нед??ли. Срочно)))
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Ребят помогите Сейчас!) Назови пять дней, не употребляя чисели названия дней нед??ли. Срочно)))
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Гость:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
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