Ребят помогите Сейчас!) Назови пять дней, не употребляя чисели названия дней нед??ли. Срочно)))

Русский язык
Ребят помогите Сейчас!) Назови пять дней, не употребляя чисели названия дней нед??ли. Срочно)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городов, расстояние между которыми 782 км. Скорость первого поезда 52 км/ч, а второго ...
Ответить
Математика
Для отделки одного халата требуется 70 см тесьмы. сколько халатов можно отделать, если тесьмы осталось 2 метра?
Ответить
Биология
Где увеличивается число соматических клеток?митоз или мейоз
Ответить
Математика
Разбей все фигуры группы по разным признакам.три маленьких круга один большой,один большой квадрат
Ответить
Математика
В хозяйстве было 23 утки,гусей- на 13 меньше.Кур было столько, сколько уток и гусей вместе.Сколько кур было в хозяйстве?
Ответить