Какие числа имеют модуль равный -1/3
Математика
Какие числа имеют модуль равный -1/3
Ответ(ы):
Гость:
Никакие. так как по модулю ответ только положительный, не может быть отрицательного числа.!
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