Найдите черты сходства и различия унитарного и федеративного национально-госуда??ственного устройства

Обществознание
Найдите черты сходства и различия унитарного и федеративного национально-госуда??ственного устройства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Унитарное государство - это единое государство, никаких субъектов федерации нет, нет соответственно никаких органов судебной, исполнительной и законодательной власти. А федерация состоит из отдельных субъектов федерации, со своими органами законодательной, исполнительной и судебной власти. У этих субъектов федерации имеются свои бюджеты, доходы и расходы. Все субъекты федерации подчиняются федеральному центру. 

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