Решить уравнение 18,6*0,24+3 2/9*15/38
Математика
Решить уравнение 18,6*0,24+3 2/9*15/38
Ответ(ы) на вопрос:
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18,6 * 0,24+3 2/9 * 15/38=5 1043/1425 1) 18,6*0,24=4,46 2) 3 2/9*15/38=29/9 * 15/38=145/114=1 31/114 3) 4,46+1 31/114=4 23/50+1 31/114=4 2622/5700+1 1550/5700=5 4172/5700=5 1043/1425
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