Решите показательные уравнения и объясните как решать пожалуйста) 1) (2/3)^x *(9/8)^x =27/64 2) (1/0.125)^x =128 3) 3^2x -3^x =702
Математика
Решите показательные уравнения и объясните как решать пожалуйста) 1) (2/3)^x *(9/8)^x =27/64 2) (1/0.125)^x =128 3) 3^2x -3^x =702
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если степень одинакова,то (2/3*9/8)^х=(3/4)^х=(3^3/4^3)=(3/4)^3 х=3 (1/0.125)^х=(1000/125)^х=8^х=2^3х=2^7 3х=7 х=7/3 3^х=у у^2-у-702=0 у=27 у=-26 не рассматриваем как корень 3^х=3^3 х=3
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