Решите показательные уравнения и объясните как решать пожалуйста) 1) (2/3)^x *(9/8)^x =27/64 2) (1/0.125)^x =128 3) 3^2x -3^x =702

Математика

Решите показательные уравнения и объясните как решать пожалуйста) 1) (2/3)^x *(9/8)^x =27/64 2) (1/0.125)^x =128 3) 3^2x -3^x =702

Автор: Гость