Найдите число,16% которого составляют 80% от числа 140
Математика
Найдите число,16% которого составляют 80% от числа 140
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:17.92 Решение 140:100=1.4 1.4*80=112 112:100=1.12 1.12*16=17.92 Это было замудрено , но можно было и проще решить
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