ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ СЛОВО ИЗ БУКВ : Н Б О У З Н Р И, (возможно морская тематика) это одно слово. СПАСИБО
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ СЛОВО ИЗ БУКВ : Н Б О У З Н Р И, (возможно морская тематика) это одно слово. СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если можно использовать не все буквы то скорее всего - БРИЗ.
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