Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения определение. помогите плиз!

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Еще одно сложное предложение с союзной связью – сложноподчиненное. Такие предложения состоят из неравноправных частей: главного простого предложения и присоединенных к нему одного или нескольких придаточных. Последние отвечают на вопросы от основных и второстепенных членов главного предложения, в их составе есть подчинительный союз. Соединяются части между собой с помощью подчинительных союзов. Структурно придаточные предложения возможны в начале, середине или в конце главного. Сложносочиненное предложение Сочинительные союзы используются для связи частей сложносочиненного предложения. Стоит отметить, что части в таком предложении равноправны: от одной к другой вопрос не задается. Примеры Часы пробили три ночи, но домочадцы не спали. Это сложносочиненное предложение, его части соединены сочинительным союзом "но" и при помощи интонации. Грамматические основы: часы (подлежащее) пробили (сказуемое); вторая – домочадцы (подлежащее) не спали (сказуемое). Ночь надвигалась, и звезды становились все ярче. Здесь две грамматические основы: ночь (подлежащее) надвигалась (сказуемое); вторая – звезды (подлежащее), становились ярче (сказуемое). Соединены простые предложения при помощи сочинительного союза и, а также интонационно.