Твір про мої досягнення
Литература
Твір про мої досягнення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моєму житті було багато поразок, але я не з тих хто звик здаватися. Я прагну всього добитися сам.Моїх досягнень мало, але я з гордістю можу сказати : -"Я добивався сам!".Мої досягнення- це, те що я знайшов справжніх друзів, мої батьки дійсно пишаються мною, я гарно вчуся. На мою думку я дійсно вартий поваги, за те що я досягаю, або прагну досягти свої мрії.
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