Твір про мої досягнення

Гость: Гость:

В моєму житті було багато поразок, але я не з тих хто звик здаватися. Я прагну всього добитися сам.Моїх досягнень мало, але я з гордістю можу сказати : -"Я добивався сам!".Мої досягнення- це, те що я знайшов справжніх друзів, мої батьки дійсно пишаються мною, я гарно вчуся. На мою думку я дійсно вартий поваги, за те що я досягаю, або прагну досягти свої мрії.